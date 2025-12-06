Команда Игнатовой выиграла юниорский Кубок Первого канала

Второй стала команда Анны Щербаковой, третьей - команда Алены Косторной

КАЛУГА, 6 декабря. /ТАСС/. Команда Александры Игнатовой (Трусовой) выиграла Кубок Первого канала по фигурному катанию среди юниоров. Соревнования прошли в Калуге.

В состав команды Игнатовой входили Елизавета Малеина и Матвей Самохин (танцы на льду), Кира Доможирова и Илья Вегера (парное катание), Арсений Федотов, Роман Хамзин, Виктория Стрельцова, Лидия Плескачева.

Второе место заняла команда Анны Щербаковой. В ее составе выступали Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин (танцы на льду), Полина Шешелева и Егор Карнаухов (парное катание), Герман Ленков, Алдар Самбуев, София Дзепка и Диана Мильто. Третьей стала команда Алены Косторной. В нее входили Мария Фефелова и Артем Валов (танцы на льду), Зоя Ковязина и Артемий Мохов (парное катание), Лев Лазарев, Глеб Ковтун, Софья Смагина и Агата Петрова.