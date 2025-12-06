Бывший гонщик NASCAR Аннетт умер в возрасте 39 лет
Редакция сайта ТАСС
16:58
ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший участник Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) американец Майкл Аннетт умер в возрасте 39 лет. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Причина смерти не называется.
"Мы глубоко опечалены известием о кончине бывшего гонщика NASCAR Майкла Аннетта. Он был уважаемым соперником, чья целеустремленность, профессионализм и позитивный настрой ощущались всеми. На протяжении всей своей карьеры он достойно представлял наш вид спорта и был настоящим гонщиком. NASCAR выражает соболезнования семье Майкла и его многочисленным друзьям", - говорится в сообщении.
Аннетт завершил карьеру в 2021 году после травмы ноги. В NASCAR он принял участие в 436 гонках разных дивизионов.