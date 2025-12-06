Соболев: игроки "Зенита" поздравили Жерсона с первым голом в РПЛ

Петербургская команда обыграла тольяттинский "Акрон" со счетом 2:0

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Зенита" Александр Соболев © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" поздравили полузащитника Жерсона с первым голом в Мир - Российской премьер-лиге. Об этом журналистам рассказал нападающий команды Александр Соболев.

В субботу Жерсон забил дебютный гол в чемпионате России в матче 18-го тура с тольяттинским "Акроном" (2:0).

"Поздравили. Жерсон - хороший парень, хороший футболист. Мы с ним хорошо общаемся. Очень позитивный. Вся команда поддерживает, порадовались за него", - сказал Соболев.

В нынешнем сезоне Жерсон сыграл 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча. Он перешел в "Зенит" из "Фламенго" летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Второе место занимает "Краснодар" (37 очков), третье - московский ЦСКА (36), эти команды проведут очный матч в воскресенье.