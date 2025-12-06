Месси выиграл 48-й трофей в карьере, став чемпионом MLS

В финале "Интер Майами" обыграл "Ванкувер" со счетом 3:1

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси © Rich Storry/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Нападающий Аргентины Лионель Месси выиграл 48-й трофей в спортивной карьере и стал чемпионом Главной футбольной лиги (MLS) в составе "Интер Майами". В финальном матче плей-офф его команда со счетом 3:1 обыграла "Ванкувер".

Месси удалось отметиться двумя голевыми передачами в эпизодах со вторым и третьим мячами команды.

38-летний аргентинец в составе "Интер Майами" выиграл четвертый титул. Он играет в американской команде с лета 2023 года. Ранее форвард в составе "Интер Майами" стал победителем Кубка Североамериканской лиги (2023), регулярного чемпионата MLS (2024) и Восточной конференции в плей-офф.

Наибольшее число трофеев Месси заработал в "Барселоне" (35). В составе испанского клуба он 10 раз выиграл в чемпионате Испании, 8 - в суперкубке страны, 7 - в Кубке Испании, 4 - в Лиге чемпионов, 3 - в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В составе национальной команды Месси завоевал шесть трофеев: выиграл в чемпионате мира (2022), Кубке Америки (2021, 2024), Олимпийских играх (2008), Финалиссиме (2022), чемпионате мира среди игроков до 20 лет (2005).

В составе французского "Пари Сан-Жермен" футболист получил три титула. С клубом он дважды победил в национальном первенстве (2022, 2023) и один раз в суперкубке страны (2022). По числу титулов среди футболистом Мессии является рекордсменом. На втором месте после него расположился завершивший профессиональную карьеру одноклубник Месси по "Барселоне" Дани Алвес (48).

Клуб "Интер Майами" впервые стал чемпионом MLS.