Результативный пас Демидова помог "Монреалю" победить "Торонто" в матче НХЛ

Встреча завершилась гостевой победой "Монреаля" со счетом 2:1 после серии буллитов

Редакция сайта ТАСС

Иван Демидов © AP Photo/ Nick Wass

ОТТАВА, 7 декабря. /ТАСС/. "Монреаль" со счетом 2:1 по итогам серии буллитов обыграл "Торонто" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбу в составе "Монреаля" забросил Коул Кофилд (29-я минута). Голом у "Торонто" отличился Скотт Лотон (51). Победный буллит на счету Александра Тексье.

Нападающий "Монреаля" Иван Демидов, который сделал результативный пас, набрал 21 очко (6 голов + 15 передач) в 27 матчах регулярного чемпионата. Россиянин проводит первый полноценный сезон в НХЛ.

"Монреаль" занимает 3-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 33 очками в 27 играх. "Торонто" идет на 5-й позиции, набрав 30 очков после 28 игр. В следующем матче "Монреаль" в ночь на 8 декабря по московскому времени примет "Сент-Луис", "Торонто" днем позднее сыграет дома против "Тампы".