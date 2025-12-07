Бой между Гуськовым и экс-чемпионом UFC Блаховичем завершился вничью

Двое из трех судей отдали бойцам одинаковое количество баллов

Ян Блахович и Богдан Гуськов © Ian Maule/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Богданом Гуськовым, который представляет Узбекистан, и поляком Яном Блаховичем завершился вничью. Турнир UFC 323 проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Двое судей отдали бойцам одинаковое количество баллов (28-28), один из арбитров посчитал Блаховича победителем боя (29-28).

Гуськову 33 года, на его счету 18 побед и 3 поражения в смешанных единоборствах (MMA). Для него это первая ничья в карьере. 42-летний Блахович одержал 29 побед при 11 поражениях и 2 ничейных исходах. В сентябре 2020 года поляк стал чемпионом UFC в полутяжелом весе, победив американца Доминика Рейеса. После этого он провел успешную защиту против нигерийца Исраэля Адесаньи (март 2021-го), но проиграл бразильцу Гловеру Тейшейре (октябрь 2021-го). В декабре 2022 года Блахович провел поединок за вакантный титул чемпиона в полутяжелой весовой категории против россиянина Магомеда Анкалаева, который завершился вничью.