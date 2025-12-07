"Эдмонтон" одолел "Виннипег" в матче НХЛ. Подколзин сделал результативный пас

Встреча завершилась со cчетом 6:2

Редакция сайта ТАСС

Василий Подколзин © AP Photo/ Maddy Grassy

ОТТАВА, 7 декабря. /ТАСС/. "Эдмонтон" со счетом 6:2 победил "Виннипег" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Ньюджент-Хопкинс (4-я минута), Леон Драйзайтль (5), Мэтт Савуа (8), Эван Бушар (14), Кёртис Лазар (23) и Давид Томашек (54). У проигравших отличились Габриэль Виларди (45) и Коул Кёпке (56). Результативную передачу сделал российский нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин.

"Эдмонтон" занимает 4-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 31 очко в 29 матчах. "Виннипег" располагается на 6-й позиции Центрального дивизиона с 29 очками после 28 игр. В следующем матче "Эдмонтон" в ночь на 10 декабря по московскому времени примет "Баффало", "Виннипег" в этот же день сыграет дома против "Далласа".