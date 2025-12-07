"Миннесота" проиграла "Ванкуверу" в матче НХЛ. Капризов сделал передачу

Встреча завершилась домашней победой "Ванкувера" со счетом 4:2

Редакция сайта ТАСС

Кирилл Капризов © AP Photo/ Lily Dozier

ОТТАВА, 7 декабря. /ТАСС/. "Миннесота" со счетом 2:4 уступила "Ванкуверу" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

За "Ванкувер" голы забили Том Вилландер (30-я минута), Элиас Петтерссон (32) и Аату Рятю (36, 46). В составе "Миннесоты" шайбы забросили Мэтт Болди (4) и Матс Цуккарелло (58). Форвард "Миннесоты" Яков Тренин отличился результативной передачей.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов также записал на свой счет результативный пас. На его счету 32 очка (17 шайб + 15 передач) в 29 матчах регулярного чемпионата. Он обошел форварда "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина (10+21) и вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона среди россиян, уступая только нападающему "Тампы" Никите Кучерову (12+22).

"Миннесота" занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 35 очков в 29 матчах. "Ванкувер" располагается на последней, 8-й позиции Тихоокеанского дивизиона с 25 очками после 29 игр. В следующем матче "Миннесота" в ночь на 9 декабря по московскому времени сыграет в гостях против "Сиэтла", "Ванкувер" в этот же день примет "Детройт".

В другом матче игрового дня "Детройт" в гостях переиграл "Сиэтл" (4:3).