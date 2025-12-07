Монсон назвал победой для всей России завоевание титула UFC Яном

Россиянин победил грузина Мераба Двалишвили единогласным решением судей

Редакция сайта ТАСС

Джефф Монсон © Данил Киселев/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Завоевание титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петром Яном является победой для всей России. Такое мнение ТАСС высказал бывший боец UFC, депутат Джефф Монсон.

Ранее Ян единогласным решением судей победил грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC в Лас-Вегасе.

"Это победа для всей России, - сказал Монсон. - Петр деклассировал соперника, не дал ему ничего сделать в борьбе. Он вышел на бой с флагом России, эту победу увидел весь мир. Ян - боец высочайшего уровня, абсолютно заслуженно, что он лучший в мире".