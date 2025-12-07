Российский дзюдоист Арбузов завоевал бронзу на турнире Большого шлема в Токио

В схватке за бронзу он победил японца Кайто Амано

Тимур Арбузов © Софья Сандурская/ ТАСС

ТОКИО, 7 декабря. /ТАСС. Российский дзюдоист Тимур Арбузов занял третье место на турнире Большого шлема в Токио в весовой категории до 81 кг.

В схватке за бронзовую медаль он победил японца Кайто Амано.

Арбузову 21 год. В 2025 году он победил на чемпионатах мира и Европы, а также на турнире Большого шлема в Ташкенте. Также спортсмен является серебряным призером мирового первенства.

Турнир в Токио завершится 7 декабря.