Свищев предложил провести турнир UFC в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту отметил лояльное отношение к российским спортсменам со стороны Абсолютного бойцовского чемпионата

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC) нужно провести турнир в России. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее российский боец Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

"Отличная победа Петра Яна, - сказал Свищев. - Важно то, что он вышел на бой с флагом России. Никакой дискриминации, ему аплодировали люди в первых рядах. Это настоящая победа для всей нашей страны, для любителей спорта. С таким подходом, думаю, что UFC могла бы стать одной из первых организаций, которая проведет турнир в России. Мы видим лояльность со стороны ее спортивных функционеров, видим отсутствие конфликтов и проблем между спортсменами. Такой турнир мог бы показать всему миру силу спорта и отсутствие каких-либо проблем при проведении у нас крупнейших международных соревнований".

UFC проводил несколько турниров в России, они прошли в Москве и Санкт-Петербурге.