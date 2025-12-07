Вратаря "Айлендерс" Сорокина признали третьей звездой игрового дня в НХЛ

В матче против "Тампы" россиянин провел 25-й матч "на ноль", повторив клубный рекорд

Илья Сорокин © Bruce Bennett/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В гостевой встрече регулярного чемпионата против "Тампы" (2:0) Сорокин отразил 32 броска. Россиянин провел 25-й матч "на ноль" в турнире, повторив клубный рекорд, который до этого единолично принадлежал американцу Гленну Решу.

Первой звездой дня стал канадский нападающий "Флориды" Сэм Беннетт, который забросил шайбу и сделал три результативные передачи в домашней игре против "Коламбуса" (7:6 ОТ). Второй звездой признали канадского форварда "Колорадо" Натана Маккиннона, в активе которого дубль в гостевой встрече с "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:2 ОТ).