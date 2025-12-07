Двалишвили отправили в больницу после боя с Яном

Грузинский боец проиграл решением судей в титульном поединке

Мераб Двалишвили © Ian Maule/ Getty Images

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Грузинский боец Мераб Двалишвили отправлен в больницу после боя против россиянина Петра Яна. Об этом ТАСС сообщили в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Ранее Ян единогласным решением судей победил Двалишвили на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе и завоевал чемпионский титул в легчайшем весе.

"Двалишвили отправлен в больницу. Его забрали врачи ввиду большого количества повреждений", - сказал собеседник агентства.