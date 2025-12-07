Овечкин вошел в топ-10 самых популярных спортсменов года по запросам в Google

40-летний хоккеист занял седьмое место в рейтинге

Александр Овечкин © Harry How/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин вошел в десятку самых популярных спортсменов года по запросам в Google, заняв седьмое место. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Опередили Овечкина американский боксер Теренс Кроуфорд, североирландский гольфист Рори Макилрой, американские игроки Национальной футбольной лиги (NFL) Шедер Сандерс и Джален Хёртс, канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер и филиппинский боксер Мэнни Пакьяо. При этом Овечкин оказался выше американского баскетболиста Купера Флэгга, а также американских игроков NFL Стефона Диггса и Кэмерона Скатебо.

Овечкину 40 лет. С 2005 года он выступает за "Вашингтон". В прошлом сезоне нападающий стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя достижение канадского форварда Уэйна Гретцки. В 2018 году Овечкин в составе "Вашингтона" стал обладателем Кубка Стэнли.