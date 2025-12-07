Кафанов оценил первый матч вратаря Сафонова за ПСЖ в сезоне

Голкипер принял участие в матче чемпионата Франции против "Ренна" (5:0)

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российский вратарь Матвей Сафонов сыграл безошибочно за "Пари Сен-Жермен" в матче чемпионата Франции с "Ренном". Такое мнение ТАСС высказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Сафонов провел полный матч с "Ренном" (5:0). Для него он был первым в текущем сезоне, основной вратарь Люка Шевалье получил травму.

"Мы долго ждали этого матча, верили, что этот шанс у Матвея скоро будет, что он его использует, - сказал Кафанов. - Во всех последних интервью говорил, что как только Матвею дадут шанс, несмотря на то, что он долгое время не играл, есть уверенность, что он его не упустит. Очень рад, что этот матч показал, что так оно и случилось".

"Матвей сыграл безошибочно, это уже немало. Счет мог быть совершенно другим, если бы Матвей не выручил в самый нужный момент. Думаю, что это был ключевой момент матча, который помог ПСЖ потом уверенно довести игру до победы. Ведь именно после его сейва, когда он вытащил невероятный мяч из нижнего угла, был открыт счет. Перед встречей написал ему, пожелал хорошей игры", - добавил Кафанов.