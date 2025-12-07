Дзюдоистка Таймазова стала серебряным призером турнира Большого шлема в Токио

В финале россиянка проиграла японке Сино Танаке

Мадина Таймазова © REUTERS/ Alexey Nasyrov

ТОКИО, 7 декабря. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала серебряную медаль турнира Большого шлема в Токио в весовой категории до 70 кг.

В финальной схватке Таймазова проиграла японке Сино Танаке.

Таймазовой 26 лет. Она является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, которые прошли летом 2021 года. В 2024 году спортсменка завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в личных соревнованиях, в 2019-м - в командном турнире. На турнирах Большого шлема она побеждала трижды.

Турнир в Токио завершится 7 декабря.