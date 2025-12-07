Мостовой: "Динамо" играло лучше "Спартака" в матче РПЛ

Игра 18-го тура завершилась со счетом 1:1

Редакция сайта ТАСС

Александр Мостовой © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московское дерби между футболистами "Спартака" и "Динамо" завершилось ничьей, однако бело-голубые играли лучше соперника. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе "Спартака" Александр Мостовой.

Матч 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Динамо" прошел 6 декабря на "Лукойл-Арене" и завершился со счетом 1:1. На 4-й минуте встречи ворота красно-белых поразил нападающий Константин Тюкавин, на 85-й - защитник Николас Маричаль, оба забитых мяча не были засчитаны из-за офсайда.

"В итоге ничья, - сказал Мостовой. - Думаю, "Спартак" этому результату даже рад. Потому что "Динамо" играло, мягко говоря, лучше, особенно во втором тайме. Плюс незасчитанный гол Тюкавина: до сих пор никто не понял, почему его отменили, никакого офсайда так никто и не увидел".

"Спартак" находится на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. "Динамо" располагается на 10-й строчке с 21 очком.