Глушаков оценил матч "Спартак" - "Динамо" как не особо яркий

Встреча чемпионата России завершилась со счетом 1:1

Редакция сайта ТАСС

Денис Глушаков © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Матч "Спартак" - "Динамо" завершился справедливой ничьей и не стал ярким событием тура. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе "Спартака" Денис Глушаков.

Матч 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Динамо" прошел 6 декабря на стадионе "Лукойл-Арена" и завершился со счетом 1:1.

"Ожидания от матча "Спартак" - "Динамо" были хорошие. Особенно понравилось красочное шоу перед игрой, которое Российский футбольный союз сделал в честь лучшего бомбардира в истории красно-белых [Никиты] Симоняна, скончавшегося на 100-м году жизни. А что касается самой игры - так себе, не особо интересная и не яркая. Закономерная ничья, ничего выдающегося, бывало и лучше, и у одной, и у другой команды", - сказал Глушаков.

"Спартак" находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков, "Динамо" - на десятом с 21 очком.