Форвард "Динамо" Гусев четвертым набрал 600 очков в регулярных чемпионатах КХЛ

Никита Гусев © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Никита Гусев стал четвертым игроком, который преодолел отметку в 600 очков в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Данное достижение покорилось ему по ходу первого периода гостевого матча против челябинского "Трактора" благодаря ассистентскому хет-трику. Теперь на его счету 601 очко (214 голов + 387 передач).

Впереди Гусева в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов КХЛ форварды Вадим Шипачев (864), Сергей Мозякин (756) и Александр Радулов (657). Шипачев и Радулов выступают за минское "Динамо" и ярославский "Локомотив" соответственно, Мозякин завершил профессиональную карьеру.