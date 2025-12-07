Бородавко объяснил, почему Большунов пропустил церемонию награждения в Тюмени

Александра Большунова не было на церемонии награждения по итогам масс-старта на этапе Кубка России

Редакция сайта ТАСС

Александр Большунов © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов был вынужден пропустить церемонию награждения на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени из-за необходимости уехать домой. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

В воскресенье Большунов уступил 0,1 секунды на финише масс-старта классическим стилем Савелию Коростелеву, затем спортсмен пропустил церемонию награждения.

"Он улетает домой, уже в дороге, - сказал Бородавко. - Не успевал".

Для Большунова это была первая гонка после отбытия дисквалификации. На первом этапе Кубка России лыжник после завершения полуфинала в спринте толкнул Александра Бакурова со спины, нанеся ему травму. Позднее президиум Федерации лыжных гонок России отстранил Большунова на срок, который потребуется Бакурову для восстановления от повреждения.

Коростелев после истории с участием Большунова и Бакурова раскритиковал трехкратного олимпийского чемпиона. Выложив видео с инцидентом между лыжниками, спортсмен написал: "И вот это гордость страны?". Позднее Большунов принес извинения за толчок Бакурова, отметив также, что с момента отстранения от международных стартов замечает преграды, которые ему ставят спортсмены из группы тренера Егора Сорина, куда входит Коростелев. По словам лыжника, они специально перекрывают его на трассе или совершают подрезки. После этого Коростелев заявил, что Большунов предпринял неудачную попытку извиниться за свой поступок: "Честно, лучше никак, чем так".

Большунову 28 лет, также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".