Павел Дуров отреагировал на победу Петра Яна в титульном поединке UFC

Российский боец Петр Ян завоевал титул чемпиона в легчайшем весе, одержав победу над Мерабом Двалишвили

Петр Ян © AP Photo/ John Locher

ТАСС, 7 декабря. Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров рад победе россиянина Петра Яна над грузином Мерабом Двалишвили на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом Дуров сообщил в соцсети Х.

"Рад видеть, как мой приятель по спортзалу выигрывает титул UFC", - написал Дуров, опубликовав совместную фотографию с бойцом.

Яну 32 года, на его счету 20 побед и 5 поражений в смешанных единоборствах. Он первым из россиян смог вернуть звание чемпиона в UFC, ранее спортсмен смог завоевать титул в легчайшем весе в июле 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В марте 2021 года Ян был дисквалифицирован в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом из-за удара коленом в партере. В апреле 2022-го россиянин уступил представителю США в реванше раздельным решением судей.