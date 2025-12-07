Куляк получил автомобиль за выступление в Гимнастической премьер-лиге

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Гимнаст Иван Куляк из московской команды "Джентльмены" получил автомобиль Changan по окончании финала Гимнастической премьер-лиги (ГПЛ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Финал Гимнастической премьер-лиги проходил 7 декабря в Москве на "ЦСКА-Арене". В мужском финале московские "Джентльмены" (капитан Михаил Худченко) встречались со "Львами" из Владимира (капитан Алексей Ростов), у женщин столичные Besties (капитан Дарья Нагорная) - с обнинскими "Чародейками" (капитан Ангелина Мельникова). Победителями лиги стали "Львы" и "Чародейки".

Мужской сезон ГПЛ стартовал весной 2025 года. По итогам весенних матчевых встреч, согласно турнирной таблице, четыре сильнейшие команды раннего этапа вышли в следующий раунд. Осенью они встретились с четырьмя лидерами сезона-2024, после чего определились участники финалов и матчей за третье место. Для женской премьер-лиги этот сезон стал дебютным в истории российской спортивной гимнастики. Призовой фонд, который разыгрывали мужские команды, составил 5 млн рублей, женские - 3 млн рублей. Лучший спортсмен получил специальный приз - автомобиль.

По словам организаторов, Гимнастическая премьер-лига - это инновационный командный формат, который объединяет спортивную составляющую, шоу-подачу и клубную модель соревнований. По их мнению, проект стремительно развивается и уже занял прочное место в структуре российских спортивных лиг.

В матче за третье место "Легенды спорта" (капитан Алексей Немов) уступили "Динамо" (капитан Артур Далалоян). Гимнастки из "Пантер" (капитан Лилия Ахаимова) проиграли "Локомотиву" (капитан Антон Голоцуцков).