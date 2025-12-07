Дзюдоист Арбузов признался, что ему было непривычно выступать под флагом РФ

На турнире Большого шлема в Токио спортсмен стал бронзовым призером

Тимур Арбузов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Дзюдоисту Тимуру Арбузову было непривычно выступать на турнире Большого шлема в Токио под флагом России. Об этом Арбузов рассказал пресс-службе Федерации дзюдо России.

Арбузов завоевал бронзовую медаль на турнире в весовой категории до 81 кг.

"Выступать под флагом России классно. Непривычно, но очень приятно. Сегодня хотелось услышать гимн: в последний раз выступал с нашивкой RUS в 2021 году и выиграл юношеский Евро. Будем стараться, чтобы на следующих стартах его снова подняли в мою честь", - сказал Арбузов.

27 ноября Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны.