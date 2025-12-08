Овечкин вышел на чистое 9-е место по числу побед в регулярных чемпионатах НХЛ

Форвард "Вашингтона" опередил американского защитника Райана Сутера

Редакция сайта ТАСС

Александр Овечкин © Harry How/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин опередил американского защитника Райана Сутера по количеству выигранных матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и занял единоличное девятое место по этому показателю.

Победа в домашней встрече против "Коламбуса" (2:0) стала для Овечкина 841-й в турнире. Теперь его опережают только шведский защитник Никлас Лидстрём (937), канадские нападающие Патрик Марло (935) и Джо Торнтон (914), американский защитник Крис Челиос (894), канадский защитник Скотт Стивенс (879), словацкий защитник Здено Хара (879), чешский нападающий Яромиг Ягр (874) и канадский форвард Марк Мессье (864).

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 911 голами. Также он занимает 10-е место в списке самых результативных игроков турнира, набрав 1 652 очка.