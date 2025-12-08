Премьера шоу Авербуха "Аллилуйя любви" состоится 28 декабря

В гала-концерте примут участие Камила Валиева, Марк Кондратюк, Роман Костомаров и другие фигуристы

Редакция сайта ТАСС

Илья Авербух © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Премьера рождественского шоу Ильи Авербуха "Аллилуйя любви" состоится 28 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе продюсерского центра Авербуха.

В гала-концерте примут участие звезды российского фигурного катания: олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Роман Костомаров, чемпионы мира и Европы Оксана Домнина и Максим Шабалин, чемпион Европы Марк Кондратюк, серебряный призер чемпионата России Камила Валиева, а также Анна Фролова, Софья Шевченко и Андрей Ежлов, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Алиса Двоеглазова, Даниил Самсонов, Матвей Ветлугин, Артем Федотов и другие.

"Канун Нового года и Рождества - особенное время для каждого человека вне зависимости от возраста, - приводит комментарий Авербуха пресс-служба. - Все мы ждем чуда, и именно в декабре всегда кажется, что волшебство где-то совсем близко. Однако я хочу напомнить, что сотворить чудо для себя можем и мы сами, и лучшее, что есть в мире - это любовь. Она наполняет нашу жизнь смыслом, поэтому мы решили назвать нашу программу "Аллилуйя любви", это ода любви во всех ее проявлениях".

Шоу пройдет в сопровождении оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" под руководством народного артиста России Сергея Жилина.