Олимпийский чемпион по хоккею Дарюс Каспарайтис признал проблемы с алкоголем

При этом он отметил, что почти 15 лет не употребляет спиртные напитки

ТАСС, 8 декабря. Олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис признался в зависимости от алкоголя, которую он сумел побороть 15 лет назад. Об этом Каспарайтис рассказал в интервью порталу "Спортс.ру".

"Я был очень упрямым человеком, который всю жизнь хотел доказывать людям, - сказал 53-летний Каспарайтис. - И так получилось, что в 1994 году - это было 9 мая - я понял, что нужно что-то делать. Тогда моя бывшая супруга сказала, что мне нужно лечиться, что у меня проблемы от алкоголя. А у меня отходняк после вечеринки. Решил, ладно, больше не буду пить".

Каспарайтис отметил, что почти 15 лет не употребляет спиртные напитки, однако продолжает признавать свою зависимость. "Мы все люди. Спортсмены, политики, военные. У всех есть свои слабости. У всех есть проблемы, а для зависимости нет дискриминации. Она может проявиться у всех. Это не связано с количеством денег. Это болезнь, неизлечимая болезнь. Ты можешь научиться жить с ней, но для этого нужна помощь других людей", - добавил хоккеист.

Большую часть игровой карьеры Каспарайтис провел в клубах НХЛ: "Нью-Йорк Айлендерс", "Питтсбург", "Колорадо" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Всего в лиге защитник набрал 163 очка (27 шайб и 136 передач) в 863 матчах. В составе Объединенной команды становился олимпийским чемпионом Игр в Альбервиле в 1992 году, выигрывал серебро и бронзу Олимпиад в составе сборной России.