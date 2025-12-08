Мировой рекордсмен верности. Акинфеев - самый известный преданный футболист

Голкипер ЦСКА стал обладателем приза ТАСС "За верность" в номинации "Российская премьер-лига"

Редакция сайта ТАСС

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев является мировым рекордсменом, он провел 35 лет в системе футбольного клуба. Акинфеев стал обладателем приза "За верность", учрежденного ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело", в номинации "Российская премьер-лига (РПЛ)", церемония награждения прошла 4 декабря.

Акинфеев попал в академию ЦСКА в 4 года, он сразу проявлял себя на поле, дебютировав за армейский клуб в 16 лет. Дебют в основном составе для него получился запоминающимся, в 2003 году в матче чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов" (2:0) он отразил пенальти и был признан лучшим игроком встречи.

Вратарь продолжает в 39 лет быть основным вратарем ЦСКА. В июле он улучшил один из главных рекордов - у него больше всего титулов среди российских футболистов, победа в Суперкубке России стала для него 23-м трофеем в карьере. Это не единственный его рекорд, у него еще множество достижений в чемпионатах России по разным показателям.

В ноябре Акинфеев попал в Книгу рекордов России за самую продолжительную непрерывную спортивную карьеру профессионального футболиста в одном клубе. Всего вместе с ЦСКА он шесть раз выиграл чемпионат России, по восемь раз завоевал кубок и суперкубок страны. Также в его активе Кубок УЕФА в 2005 году. Всего за ЦСКА он провел 812 матчей во всех турнирах. Также он входит в клуб Игоря Нетто (более 50 матчей за сборную России), он провел 111 игр, завоевав бронзу на чемпионате Европы 2008 года и дойдя до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

Акинфееву не помешали две тяжелые травмы - разрыв крестообразной связки колена на обеих ногах. Он не завершал карьеру, а продолжал играть. В 2006 году получил орден Дружбы, в 2018-м - орден Почета. Акинфеев стал незаменимой частью ЦСКА, застав все трофеи клуба в истории. ЦСКА очень уважительно относится к своей легенде, с ним всегда могут продлить соглашение, но все зависит от самого игрока.

Текущий контракт Акинфеева с ЦСКА рассчитан до июня 2026 года. В ЦСКА считают, что контракт будет продлен, но всегда подчеркивают, что исходят именно от игрока. Сам Акинфеев пока не объявил окончательное решение, но отметил с иронией, что хотел бы играть еще пять лет.