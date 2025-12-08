El Mundo: "Реал" может уволить Хаби Алонсо

По информации газеты El Mundo, испанец может быть отправлен в отставку в случае поражения от "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо © Denis Doyle/ Getty Images

МАДРИД, 8 декабря. /ТАСС/. Руководство испанского футбольного клуба "Реал" обсуждало вариант с увольнением Хаби Алонсо с поста главного тренера команды после матча чемпионата Испании с "Сельтой" (0:2). Об этом сообщает газета El Mundo.

По информации источника, Алонсо может быть отправлен в отставку в случае поражения от английского "Манчестер Сити" в матче общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет в Мадриде 10 декабря. При этом El Mundo утверждает, что тренер потерял контакт с игроками. В случае увольнения Алонсо команду могут возглавить Зинедин Зидан или Юрген Клопп.

Алонсо 44 года, он возглавляет "Реал" с мая 2025 года, ранее он работал в Испании с молодежной командой "Реала" и второй командой "Реал Сосьедад". Также он тренировал немецкий "Байер", с которым в сезоне-2023/24 впервые в истории клуба стал чемпионом Германии, не проиграв ни одного матча в сезоне. Также клуб под его руководством выиграл кубок и суперкубок страны и дошел до финала Лиги Европы.

В качестве игрока Алонсо выступал за английский "Ливерпуль", германскую "Баварию", испанские "Реал Сосьедад", "Эйбар" и "Реал", в составе которого стал чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка страны, победителем Суперкубка Испании и Лиги чемпионов. Вместе с "Баварией" он трижды выиграл чемпионат Германии, по одному разу - кубок и суперкубок страны, с "Ливерпулем" - Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.