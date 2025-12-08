Галицкий получил награду за вклад в развитие отечественного футбола

В 2025 году "Краснодар", основателем и президентом которого является Сергей Галицкий, впервые стал чемпионом страны

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Основатель и президент "Краснодара" Сергей Галицкий получил награду за выдающийся вклад в развитие отечественного футбола. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Награду вручил президент РПЛ Александр Алаев.

"Сергей Николаевич Галицкий - человек дела, безгранично влюбленный в футбол, и эталон частного инвестора в сфере спорта. Ведь своей деятельностью и вовлеченностью он формирует не просто футбольный клуб, а спортивно-социальный феномен, влияющий на целый регион. Сергей Николаевич создал системно и эффективно работающий клуб. Академия "Краснодара" впечатляет масштабом и философией: каждому ребенку дают шанс раскрыть талант, учат дисциплине, ответственности, любви к игре, дают качественное образование", - отметил Алаев.

"Мы видим плоды этой работы: воспитанники академии помогли первой команде завоевать чемпионство, приносят пользу и другим командам РПЛ, привлекают интерес зарубежных клубов. Стадион и тренировочные базы "Краснодара" гармонично сочетают архитектурную красоту и спортивную практичность, даже задают новые стандарты для индустрии. А парк около стадиона давно стал точкой притяжения всех жителей Краснодарского края и туристов. Совершенно не будет преувеличением сказать, что Сергей Галицкий меняет ландшафт российского футбола, и мы считаем важным отметить его вклад в развитие отрасли особой наградой", - добавил глава РПЛ.

Галицкий основал футбольный клуб "Краснодар" в 2008 году. Через три года команда вышла в РПЛ. В 2025 году "Краснодар" впервые стал чемпионом России, также на счету клуба серебряные медали сезона-2023/24 и три бронзы (2014/15, 2018/19 и 2019/20).