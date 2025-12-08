"Тампа" поместила вратаря Василевского в список травмированных

Хоккеист как минимум пропустит две ближайшие игры команды

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский © Carmen Mandato/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" поместил российского голкипера Андрея Василевского в список травмированных. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщила журналистка Диандра Лу.

Василевский как минимум пропустит две ближайшие игры "Тампы" - с "Торонто" и "Монреалем". Российский вратарь не принял участия в двух предыдущих встречах команды.

Василевскому 31 год, он был выбран "Тампой" под общим 19-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2012 года. Вместе с командой голкипер дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021), по разу стал обладателем наград "Везина трофи" (2019, лучший вратарь сезона) и "Конн Смайт трофи" (2021, самый ценный игрок плей-офф). Россиянин пять раз принимал участие в Матчах звезд НХЛ (2018-2020, 2022, 2023).

"Тампа" после 28 матчей набрала 34 очка и лидирует в турнирной таблице Атлантического дивизиона.