Гимнастку Мельникову номинировали на премию "Спортсменка года" по версии AIPS

На награду претендуют 52 спортсменки

Ангелина Мельникова © Yong Teck Lim/ Getty Images

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) включила олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике россиянку Ангелину Мельникову в число номинанток на премию "Спортсменка года". Об этом сообщает пресс-служба AIPS.

Всего на награду претендуют 52 спортсменки. Голосование продлится до 29 декабря.

Мельниковой 25 лет, она является олимпийской чемпионкой 2021 года в командном турнире. Также на ее счету две бронзовые и одна серебряная награда Игр. Россиянка дважды становилась чемпионкой мира в личном многоборье (2021, 2025) и один раз - в опорном прыжке (2025).