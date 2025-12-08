SVT: несколько российских лыжников могут выступить на ближайшем этапе КМ

Редакция сайта ТАСС

Савелий Коростелев © Егор Алеев/ ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 8 декабря. /ТАСС/. Несколько российских лыжников могут получить нейтральный статус для выступления на ближайшем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Об этом сообщает телеканал SVT.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS), им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Этап Кубка мира в Давосе пройдет с 12 по 14 декабря. Он станет последним, где российские лыжники могут заработать квалификационные очки для отбора на Олимпиаду. Первый этап Кубка мира прошел в финской Руке с 28 по 30 ноября. Второй этап в норвежском Тронхейме состоялся с 5 по 7 декабря.

Олимпийские игры 2026 года пройдут 6-22 февраля в Италии. В заявлении FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине. Заявки будут рассматриваться комиссией FIS, федерация опубликует на своем сайте список спортсменов, которым был предоставлен статус индивидуального нейтрального спортсмена.