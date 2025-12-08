Футболисту ЦСКА Круговому провели операцию

Игрок отметил, что он решал небольшие проблемы с опорно-двигательным аппаратом

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник ЦСКА Данил Круговой © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Футболист московского ЦСКА Даниил Круговой перенес плановую операцию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

7 декабря в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА со счетом 2:3 на выезде уступил "Краснодару".

"Сегодня мне успешно провели плановую операцию - решал небольшие проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Все прошло хорошо. Уже завтра буду дома, а через неделю приступлю к восстановлению и тренировкам по индивидуальной программе", - написал Круговой.

ЦСКА после 18 матчей набрал 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. В следующем туре столичная команда на выезде сыграет с грозненским "Ахматом". Встреча пройдет в конце февраля или начале марта.