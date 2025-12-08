Хоккеист Радулов не сыграет на Кубке Первого канала

Форварду "Локомотива" требуется восстановление после тяжелых матчей в КХЛ

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Локомотива" Александр Радулов © Донат Сорокин/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов не сыграет за команду "Россия 25" на Кубке Первого канала по хоккею. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный тренер российской команды Роман Ротенберг.

Кубок Первого канала пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря. В нем примут участие команды "Россия 25", Белоруссии и Казахстана. 11 декабря пройдет турнир по хоккею 3х3, 13 декабря российская команда сыграет с белорусами, а 14 декабря - с хоккеистами из Казахстана.

"Мы много общаемся с Александром Радуловым. Он очень хотел принять участие в Кубке Первого канала, но его организму требуется восстановление после тяжелых игр. Его партнеры по звену Георгий Иванов и Егор Сурин с нами. Александр постоянно коммуницирует с ними и обязательно поможет советами, чтобы они хорошо сыграли за сборную", - написал Ротенберг.

Радулову 39 лет, он выступает за "Локомотив" с лета прошлого года, в сезоне-2023/24 играл за казанский "Ак Барс". С 2008 по 2012 год он выступал за уфимский "Салават Юлаев", а с 2012-го по 2016-й - за московский ЦСКА. В 2011 году нападающий выиграл Кубок Гагарина. Радулов дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ, три раза становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и два раза - лучшим бомбардиром плей-офф.

В Национальной хоккейной лиге Радулов выступал за "Нэшвилл" (2006-2008), "Монреаль" (2016-2017) и "Даллас" (2017-2022), с которым дошел до финала Кубка Стэнли (2020). В составе сборной России Радулов стал двукратным чемпионом мира (2008, 2009) и бронзовым призером мирового первенства (2007).