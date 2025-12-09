"Юта" проиграла "Лос-Анджелесу" в матче НХЛ. Сергачев сделал голевую передачу

Встреча завершилась со счетом 2:4

Редакция сайта ТАСС

Михаил Сергачев © AP Photo/ Melissa Majchrzak

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. "Юта" со счетом 2:4 уступила "Лос-Анджелесу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адриан Кемпе (8-я минута), Йоэль Армиа (11, 59) и Анже Копитар (44). У проигравших отличились Дилан Гюнтер (21) и Клейтон Келлер (53). В эпизоде с первым голом результативную передачу сделал защитник "Юты" Михаил Сергачев.

"Лос-Анджелес" занимает 3-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 35 очков в 29 матчах. "Юта" располагается на 4-й позиции Центрального дивизиона с 31 очком после 31 игры. В следующем матче "Лос-Анджелес" в ночь на 11 декабря по московскому времени сыграет в гостях против "Сиэтла", "Юта" в этот же день примет "Флориду".

В другом матче игрового дня "Тампа" на выезде проиграла "Торонто" (0:2). Встречу из-за травмы пропустил вратарь гостей Андрей Василевский.