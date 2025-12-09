Тарпищев: российские теннисисты не будут массово менять гражданство

В декабре стало известно, что Анастасия Потапова будет представлять Австрию, Камилла Рахимова - Узбекистан

Редакция сайта ТАСС

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев © Сергей Почуев/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Речи о массовой смене гражданства российскими теннисистами не идет. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ранее Анастасия Потапова объявила о том, что с 2026 года будет представлять Австрию. Также стало известно, что Камилла Рахимова получила гражданство Узбекистана и намерена выступать под флагом страны. Дарья Касаткина с марта представляет Австралию.

"У нас играют более тысячи человек. Массово уходить наши спортсмены не будут, да и из этой тысячи у нас перешло в другие страны три-четыре человека. Они сменили спортивное гражданство, а не российское. Потери есть только в личностном плане, хотелось бы, чтобы страна была более значима для каждого из спортсменов", - сказал Тарпищев.