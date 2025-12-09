Хоккеист "Калгари" Ян Кузнецов забросил победную шайбу в матче с "Баффало"

Также российский защитник сделал голевую передачу

Ян Кузнецов © Dilip Vishwanat/ Getty Images

ОТТАВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российский защитник "Калгари" Ян Кузнецов стал автором победного гола в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Баффало".

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу канадской команды. В составе "Калгари" заброшенными шайбами отметились Егор Шарангович (10-я и 60-я минуты), Расмус Андерссон (14), Джонатан Юбердо (28), Назем Кадри (35), Кузнецов (38) и Микаэль Баклунд (59). У проигравших голы забили Тейдж Томпсон (25), Оуэн Пауэр (34), Расмус Далин (37) и Алекс Так (58). Также Кузнецов выступил в качестве ассистента в эпизоде со второй заброшенной шайбой Шаранговича.

Для Кузнецова это второй гол в нынешнем сезоне. Также на счету защитника три результативные передачи в 17 матчах регулярного чемпионата.

"Калгари" занимает 7-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 28 очков по итогам 31 матча. "Баффало" располагается на 8-й позиции Атлантического дивизиона с 26 очками после 29 игр. В следующем матче "Калгари" в ночь на 11 декабря по московскому времени примет "Детройт", "Баффало" днем ранее сыграет в гостях против "Эдмонтона".