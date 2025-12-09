Посол Ганы в РФ считает интересной идею провести матч футбольных сборных

Кома Стеем Джеху-Аппьях побывал на матче РПЛ "Спартак" - "Динамо"

Футболисты сборной Ганы © Koji Watanabe/ Getty Images

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Посол Ганы в России Кома Стеем Джеху-Аппьях считает интересной идею провести товарищеский матч сборных двух стран по футболу. Об этом он рассказал ТАСС.

Посол Ганы в России посетил матч 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком" и "Динамо" (1:1).

"Я впервые побывал на футболе в России на матче "Спартак" - "Динамо". Это феноменально. Меня удивило, насколько это здорово, - сказал посол. - Вы знаете, что сборная Ганы квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года. За "Спартак" выступает ганский футболист Александер Джику. Это феноменальный игрок. Я расстроен, что сборная России не выступит на чемпионате мира. Но я впечатлен от посещения матча".

"Мне кажется, что идея с футбольным матчем сборных России и Ганы хорошая. Сборная Ганы имеет хорошую команду. У сборной России тоже хороший состав. "Спартак" и "Динамо" тоже хорошие команды, они мне понравились", - добавил он.