Голы Капризова и Тарасенко помогли "Миннесоте" обыграть "Сиэтл" в матче НХЛ

Встреча завершилась победой "Миннесоты" со счетом 4:1

Редакция сайта ТАСС

Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко © David Berding/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. "Миннесота" со счетом 4:1 одержала победу над "Сиэтлом" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голы у победителей забили Йоэль Эрикссон Эк (22-я минута), Маркус Юханссон (49), Кирилл Капризов (59) и Владимир Тарасенко (60). У проигравших отличился Джордан Эберле (27).

Капризов вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров сезона среди россиян с 33 очками (18 голов + 15 результативных передач) в 30 матчах. Он опередил форварда "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина (32; 10+22) и уступает только нападающему "Тампы" Никите Кучерову (34; 12+22). Панарин провел 31 матч, Кучеров сыграл в 26 встречах.

"Миннесота" занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 37 очков в 30 матчах. "Сиэтл" располагается на 6-й позиции Тихоокеанского дивизиона с 28 очками после 27 игр. В следующем матче "Миннесота" в ночь на 12 декабря по московскому времени примет "Даллас", "Сиэтл" днем ранее сыграет дома против "Лос-Анджелеса".