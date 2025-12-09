Гимнастка Мельникова 14 декабря проведет мастер-класс в Мексике

Спортсменка планирует вылететь в Мексику 11 декабря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Ангелину Мельникову пригласили в мексиканский Монтеррей, чтобы 14 декабря провести мастер-класс для юных спортсменок. Об этом Мельникова рассказала ТАСС.

"Меня пригласили в Монтеррей, чтобы я там провела мастер-класс", - рассказала Мельникова. Спортсменка планирует вылететь в Мексику 11 декабря.

Мельниковой 25 лет, в ее активе также серебряная и две бронзовые награды Олимпийских игр, россиянка выиграла три золотые медали чемпионатов мира, она является четырехкратной чемпионкой Европы.