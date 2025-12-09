КХЛ отложила вопрос возвращения ярмарки игроков лиги

В последний раз драфт юниоров в КХЛ проводился в 2017 году

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отложила вопрос возвращения ярмарки (драфта) игроков-юниоров лиги. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

"На данный момент этот институт отложили немножко в сторону, потому что поняли, что драфт по выходу из школы - это драфт в Молодежной хоккейной лиге. А нам интереснее сделать движение в сторону молодых игроков КХЛ и их перемещения по лиге", - сказал Морозов.

В марте член рабочей группы проекта Кирилл Фастовский сообщил ТАСС, что на ближайшей ярмарке игроков может быть проведено от трех до пяти раундов. В последний раз драфт юниоров проводился в 2017 году.