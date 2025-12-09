Черчесов считает, что в РПЛ нет футболистов, "делающих разницу"

Главный тренер "Ахмата" надеется, что вскоре в чемпионате появятся иностранцы топ-уровня

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 9 декабря. Главный тренер грозненского футбольного клуба "Ахмат" Станислав Черчесов считает, что за последние 10 лет из Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) ушли футболисты, делающие разницу на поле, но интенсивность матчей осталась на прежнем уровне. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

В 2025 году Черчесов возглавил "Ахмат", вернувшись в чемпионат России после отсутствия в нем в течение 10 лет. Предыдущим клубом наставника в РПЛ было московское "Динамо".

"Интенсивность плюс-минус та же. Борьбы осталось столько же. Другое дело, что нет Халка, Витселя, Аршавина, Широкова, Жиркова, Кураньи. Нет футболистов, которые делали большую разницу в каждой команде. Но конкурентная среда присутствует. Дай бог, если внешняя обстановка улучшится, появятся иностранцы топ-уровня. Недавно общался с футбольными коллегами, они сами говорят - мой "Терек" того времени сейчас бы на что-то претендовал в РПЛ", - сказал Черчесов.

Черчесову 62 года, до "Ахмата" он тренировал сборную Казахстана, которую покинул в 2025 году. Ранее он также был главным тренером венгерского "Ференцвароша", с которым дважды выиграл чемпионат и один раз - кубок страны. Вместе с "Легией" он стал чемпионом Польши и обладателем кубка страны. С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России, вместе с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.

Также Черчесов работал в пермском "Амкаре", грозненском "Тереке" (нынешнее название - "Ахмат"), "Жемчужине" из Сочи, московском "Спартаке", австрийских "Ваккер-Тироль" и "Куфштайне".