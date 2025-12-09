В КХЛ заявили, что матч "Шанхай Дрэгонс" в Китае может пройти в марте

В текущем сезоне "Шанхай Дрэгонс" проводит домашние матчи в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхай Дрэгонс", проводящий домашние матчи в Санкт-Петербурге, в марте может сыграть в Китае. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

"Про вынесенные матчи: представители лиги ездили в Шанхай, смотрели условия, - рассказал Морозов. - Если это состоится, то состоится в марте. К этим датам пытаемся успеть получить все гарантии, чтобы в хороших условиях провести матч в Шанхае. Есть разговоры просто о возможности одной из команд [сыграть] не на родном стадионе, но это все тоже в процессе проработки".

В конце августа генеральный директор китайского клуба Сергей Белых сообщил, что "Шанхай Дрэгонс" за текущий год планирует определиться с домашней ареной для команды. Ранее Белых рассказал о планах возвращения команды в Китай.

7 августа "Куньлунь Ред Стар" сменил название на "Шанхай Дрэгонс". Клуб проводит домашние игры в текущем сезоне на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге.

Президент КХЛ Морозов ранее сообщил ТАСС, что лига рассматривает март в качестве проведения вынесенного матча в рамках проекта KHL World Games.