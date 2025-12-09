В КХЛ прокомментировали возможность введения карты болельщика

Президент КХЛ Алексей Морозов отметил, что лига отправил в Минспорт отчет о работе с болельщиками

Редакция сайта ТАСС

Президент КХЛ Алексей Морозов © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) направила в Министерство спорта РФ всю информацию по работе со зрителями в контексте интеграции карты болельщика. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

В ноябре министр спорта Михаил Дегтярев на форуме "Россия - спортивная держава" в Самаре сообщил, что карта болельщика в скором времени будет распространена на другие соревнования.

"На данный момент мы работаем и давно начали работать с атмосферой [на матчах], насколько она поменялась, это стало семейным праздником, - сказал Морозов. - Активности для детей, интерактивы. На хоккей ходит совсем другая аудитория. Если какие-то некрасивые ситуации происходят на трибунах, то мы хотим очищать хоккей от них. Мы ужесточили в этом сезоне требования по работе с болельщиками и продолжаем это делать. Направили всю информацию в министерство спорта по тому, что делается у нас для безопасности болельщиков на трибунах".

"Удивлен ли, что Михаил Дегтярев вынес это на обсуждение? Не было такого требования именно по КХЛ. Говорилось в общем контексте по спортивным мероприятиям. Мы направили все документы, что делается у нас. Михаил Владимирович [Дегтярев] сам был не раз на хоккее и лично знает, какая у нас атмосфера на трибунах, что люди приходят с семьями, детьми. А у нас идет только прирост семейных пар и детей на трибунах", - добавил Морозов.

Персонифицированная карта зрителя (Fan ID) использовалась в России на Кубке конфедераций - 2017 и чемпионате мира - 2018. В 2022 году карта болельщика стала обязательной для доступа на игры Российской премьер-лиги и финальный матч Кубка России. В 2025 году матч Суперкубка России также прошел с использованием карты болельщика.