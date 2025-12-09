Фигуристка Горбачева пропустит чемпионат России из-за травмы
Редакция сайта ТАСС
13:43
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Алина Горбачева пропустит чемпионат России из-за травмы. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
Чемпионат России пройдет с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.
"К огромному сожалению, я вынуждена пропустить чемпионат России из-за травмы. Мне очень грустно и тяжело, потому что я мечтала выступить на этом чемпионате и сделала все, что могла, но судьба распорядилась иначе", - написала Горбачева.
Горбачевой 18 лет. Она является бронзовым призером чемпионата России 2024 года, победителем и призером этапов Гран-при России.