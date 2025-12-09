Велогонщица Кожеурова сломала позвоночник во время заезда в Крылатском

Инцидент произошел 6 декабря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российская велогонщица Елена Кожеурова сломала позвоночник во время заезда на треке в Крылатском. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сломанный позвоночник. Лежала лицом в "зеленку" бесконечно долго и тихонько скулила в ожидании людей. По ощущениям - я разломалась пополам, больновато и страшновато было. Очередной раз в жизни везение со мной заодно, и спина сломалась так, что ничего не передавило, даже операцию делать не надо", - написала Кожеурова.