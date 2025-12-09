"Кайрат" проиграл "Олимпиакосу" в матче основного этапа Лиги чемпионов

Казахстанский клуб потерпел пятое поражение в шести матчах

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин © Marco Luzzani/ Getty Images

АСТАНА, 9 декабря. /ТАСС/. Казахстанский "Кайрат" со счетом 0:1 проиграл греческому "Олимпиакосу" в матче шестого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Астане.

Гол забил Желсон Мартинш (73-я минута). Матч был перенесен из Алма-Аты из-за плохих погодных условий и прошел на крытом стадионе "Астана-Арена" при температуре на улице минус 20 градусов Цельсия.

В турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат", потерпевший пятое поражение, остался на предпоследнем, 35-м месте, набрав одно очко в шести играх. "Олимпиакос" с пятью очками располагается на 26-й строчке.

В следующем туре "Кайрат" 20 января примет бельгийский "Брюгге", "Олимпиакос" в тот же день дома сыграет с немецким "Байером".

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.