Кросби считает, что заменить травмированного Малкина практически невозможно

Россиянина поместили в список травмированных игроков, его возвращение в состав ожидается в течение нескольких недель

Нападающие "Питтсбурга" Сидни Кросби и Евгений Малкин © Justin Berl/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин является отличным хоккеистом, влияющим на результат, и заменить его будет практически невозможно. Такое мнение высказал канадский нападающий, капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби, комментарий которого на своей странице в соцсети X приводит журналистка Мишель Крекьоло.

Во вторник "Питтсбург" сообщил, что Малкин помещен в список травмированных игроков. Его возвращение в состав ожидается в течение нескольких недель. Ранее россиянин пропустил встречу регулярного чемпионата НХЛ с "Далласом" (2:3 после буллитов) из-за травмы верхней части тела. В текущем сезоне Малкин забросил 8 шайб и сделал 21 результативную передачу в 26 матчах регулярного чемпионата.

"Заменить Евгения непросто, практически невозможно. Он показывает отличный хоккей, так что нам всем придется выложиться по полной, набрать очки и хорошо играть, пока он не вернется", - сказал Кросби.

Малкин был выбран "Питтсбургом" на драфте НХЛ в 2004 году под общим вторым номером. Всю карьеру в лиге он провел за один клуб, трижды выиграл Кубок Стэнли, дважды становился обладателем приза "Арт Росс трофи", присуждаемого лучшему бомбардиру регулярного чемпионата, один раз выигрывал "Харт трофи", который вручается самому ценному игроку сезона. В составе сборной России дважды выигрывал чемпионат мира, также в его активе две серебряные и три бронзовые медали мировых первенств.