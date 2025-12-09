Российская гандболистка Вяхирева покинет французский "Брест"

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка ведет переговоры с датским "Оденсе"

Анна Вяхирева © Dean Mouhtaropoulos/ Getty Images

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Российская гандболистка Анна Вяхирева приняла решение покинуть французский "Брест" по окончании текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Хочу объявить о решении покинуть клуб в конце сезона. Это было очень трудное решение, и мой путь продолжится в другом клубе, но работа еще не закончена: я полностью сосредоточена на целях, которые мы перед собой поставили", - приводит слова Вяхиревой пресс-служба клуба.

Ранее портал TV2 сообщил, что Вяхирева ведет переговоры с датским "Оденсе".

Вяхиревой 30 лет, она выступала за "Брест" с 2024 года. С 2022 года она играла за норвежский "Вайперс", выиграв с клубом в сезоне-2022/23 Лигу чемпионов. Также спортсменка представляла "Ростов-Дон", "Астраханочку" и звенигородскую "Звезду". В составе сборной России выиграла золотую и серебряную награды Олимпийских игр, а также бронзовую медаль чемпионата мира и серебро первенства Европы.

В текущем сезоне "Брест" после девяти туров занимает второе место в чемпионате Франции с 27 очками. В Лиге чемпионов команда с 14 очками после восьми игр возглавляет группу B.