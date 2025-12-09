Шнайдер хочет получить орден "За заслуги перед Отечеством" лично от Путина

Диана Шнайдер © Александр Щербак/ ТАСС

ТАСС, 9 декабря. Российская теннисистка Диана Шнайдер надеется в скором времени получить орден "За заслуги перед Отечеством" лично от президента РФ Владимира Путина. Об этом она рассказала "Спорт-Экспрессу".

В сентябре Путин подписал указ о награждении теннисистки орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

"Поздравлений было очень много. Больше поздравляли, конечно, через родителей. Все-таки взрослые люди больше понимают цену этому ордену. Мне очень приятно, что глава государства отметил наши заслуги. Надеюсь в скором времени получить награду лично", - сказала спортсменка.

Шнайдер 21 год, она занимает 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде. Также в паре Шнайдер является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии - 2025, Открытый чемпионат Франции - 2025).